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FERDİ KADIOĞLU BRIGHTON GOLÜ! Ferdi Kadıoğlu Brighton-Wolverhampton maçında ilk golünü kaçıncı dakikada, nasıl attı?

FERDİ KADIOĞLU BRIGHTON GOLÜ! Ferdi Kadıoğlu Brighton-Wolverhampton maçında ilk golünü kaçıncı dakikada, nasıl attı?
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Ferdi Kadıoğlu Brighton'da ilk golünü nasıl attı? Ferdi Kadıoğlu Brighton-Wolverhampton maçında kaç dakika oynadı? Ferdi Kadıoğlu Brighton-Wolverhampton maçında kaç gol attı? Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu gündemde merak edilen ve araştırılan isimlerden biri. Peki Ferdi Kadıoğlu kaç gol attı?

Ferdi Kadıoğlu Brighton golü! Ferdi Kadıoğlu ilk golünü kaçıncı dakikada, nasıl attı? Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton-Wolverhampton maçındaki performansı gündemde. Brighton-Wolverhampton maçına 82. dakikada dahil olan Ferdi Kadıoğlu performansı ile tüm dünyayı hayran bıraktı. İşte Ferdi Kadıoğlu ve Brighton-Wolverhampton maçı detayları…

FERDİ KADIOĞLU BRIGHTON GOLÜ!

İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Brighton, Wolverhampton'ı 3-2 yenerek bir üst tura yükseldi. Mücadelede sonradan oyuna giren Ferdi Kadıoğlu, 85. dakikada kaydettiği golle takımına katkı sağladı.

FERDİ KADIOĞLU BRIGHTON GOLÜ! Ferdi Kadıoğlu Brighton-Wolverhampton maçında ilk golünü kaçıncı dakikada, nasıl attı?

BRIGHTON-WOLVERHAMPTON MAÇI

Karşılaşmada Brighton'ın gollerini 14. dakikada Baleba, 31. dakikada Adingra ve 85. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydederken, Wolverhampton'ın sayıları 44. dakikada Gonçalo Guedes ve 90. dakikada Thomas Doyle'dan geldi.

Brighton, bu galibiyetle Lig Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.

FERDİ KADIOĞLU BRIGHTON GOLÜ! Ferdi Kadıoğlu Brighton-Wolverhampton maçında ilk golünü kaçıncı dakikada, nasıl attı?

Betül Cirit
Betül Cirit
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