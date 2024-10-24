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Fenerbahçeli futbolcuların kolunda neden siyah bant var (Fenerbahçe Manchester United)?

Fenerbahçeli futbolcuların kolunda neden siyah bant var (Fenerbahçe Manchester United)?
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Lig'nin üçüncü hafta maçında sahasında İngiltere'nin dev kulübü Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Peki, Fenerbahçeli futbolcuların kolunda neden siyah bant var?

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a karşı mücadele ederken Fenerbahçeli futbolcuların kolundasiyah bant olacak. Peki, Fenerbahçeli futbolcuların kolunda neden siyah bant var?

FENERBAHÇE MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Manchester United maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Manchester United maçını güncel TRT 1 frekans bilgileri ile canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz. Fenerbahçe Manchester United maçı TRT Tabii platformundan da canlı yayınlanacak.

Fenerbahçeli futbolcuların kolunda neden siyah bant var (Fenerbahçe Manchester United)?

FENERBAHÇE MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Manchester United maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARIN KOLUNDA NEDEN SİYAH BANT VAR?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Manchester United'ı konuk edecek olan Fenerbahçe maça siyah bantla çıkacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, UEFA Avrupa Liginde bu akşam oynayacağı Manchester United maçına, terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına siyah bantla çıkacaktır" denildi.

Fenerbahçe-Manchester United karşılaşması 22.00'de başlayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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