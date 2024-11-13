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Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman? Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman? Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe ve Zenit arasında gerçekleştirilecek olan futbol maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Maçın detaylarına dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Fenerbahçe, milli maçlar için lige verilen arada Rusya ekiplerinden Zenit ile hazırlık maçı yapacak. Fenerbahçe Zenit maçının ne zaman oynanacağı futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman? Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE-ZENIT MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Zenit hazırlık maçı 15 Kasım Cuma 20:00'de oynanacak.

Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman? Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE ZENIT MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda oynanacak olan müsabaka 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Fenerbahçe, taraftarlara açık olan karşılaşmanın biletlerini ise satışa çıkardı.

Kombinelerin geçerli olmadığı karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Kale Arkası: 10 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt: 20 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst: 15 lira (Satıştaki biletlerin tükenmesi halinde açılacaktır)

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