Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Samsunspor'u ağırlıyor. Fenerbahçe Samsunspor maçı 11'ler belli oldu ve futbolseverler, karşılaşmanın kadrosunu merak ediyor. Bu önemli mücadelede her iki takım da sahaya güçlü kadrolarıyla çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Fenerbahçe Samsunspor maçı 11'ler açıklandı mı? Fenerbahçe Samsunspor maçı hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Samsunspor maçı 11'ler!

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe:

Livakovic, Mert, Skriniar, Djiku, Amrabat, Fred, Oğuz, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko.

Samsunspor:

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Bola, Benasser, Soner, Holse, Emre, Dimata, Mouandilmadji.