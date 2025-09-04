Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu? İsmail Kartal Fenerbahçe'ye mi geldi?

Fenerbahçe camiası ve futbol severler, takımın teknik direktörlüğü konusunda son dönemde yaşanan hareketliliği yakından takip ediyor. Uzun süredir takımın başında bulunan José Mourinho'nun kulüpten ayrılmasıyla birlikte, " Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?" sorusu gündemin en önemli maddesi haline geldi. Resmi bir açıklamanın henüz yapılmadığı bu kritik dönemde, medyada farklı isimler ve adaylar sıkça konuşuluyor.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Fenerbahçe, 2025 sezonu başında teknik direktörlük görevine getirdiği José Mourinho ile yollarını resmen ayırdı. Mourinho'nun kulüpten ayrılmasının ardından yeni teknik direktörle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şu anda ortada sadece farklı medya organlarının ortaya attığı iddialar bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Bu soruya net bir yanıt vermek mümkün değil. Mourinho'nun gidişiyle birlikte teknik direktörlük koltuğu boş kaldı ve yönetim resmi olarak yeni bir isim açıklamadı. Medyada çeşitli adaylar öne sürülse de şu anda resmi bir atama yok.

İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE'YE GELDİ Mİ?

Son dönemlerde sıkça gündeme gelen bu sorunun cevabı ise hayır. İsmail Kartal, geçmiş yıllarda Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaptı ancak şu anki teknik direktör arayış sürecinde adı ciddi bir aday olarak geçmiyor. Mevcut durum tamamen farklı iddialar ve spekülasyonlardan ibaret.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖR İDDİALAR

José Mourinho, 2025 Ağustos sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı. Kulüp, alınan sonuçlar nedeniyle bu kararı verdi. Henüz yeni teknik direktörle ilgili resmi bir duyuru yapılmadı. Yönetim, görüşmelerini sürdürüyor.

Ange Postecoglou, Avrupa'daki başarıları ve deneyimiyle en çok konuşulan adaylardan biri olarak gösteriliyor.

Edin Terzic gibi isimler de medya tarafından alternatif olarak gündeme getiriliyor. Diğer bazı yerli ve yabancı aday isimleri de kulislerde tartışılıyor fakat somut bir gelişme yok.