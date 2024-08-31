Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri

Fenerbahçe Avrupa Ligi maç tarihleri! Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürleri belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, ilk maçı ne zaman ve kimle oynayacak? İşte, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi fikstürü haberimizde!

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ MAÇLARI

26 Eylül 2024: Fenerbahçe - Union Saint Gilloise

3 Ekim 2024: Twente - Fenerbahçe (D)

24 Ekim 2024: Fenerbahçe - Manchester United

7 Kasım 2024: AZ Alkmaaar Fenerbahçe (D)

28 Kasım 2024: Slavia Prag - Fenerbahçe (D)

11 Aralık 2024: Fenerbahçe - Athletic Bilbao

23 Ocak 2025: Fenerbahçe - Lyon

30 Ocak 2025: Midtjylland - Fenerbahçe (D)