Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başladı. Direnç Tonusluoğlu'nun yönettiği mücadelede Bersan Duran ve Candaş Elbil, yardımcı hakem olarak görev yapıyor. VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturuyor. Maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Fenerbahçe'nin 2. golünden önceki pozisyon korner mi aut mu?

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, 39 puanla 2. sırada yer alıyor. Konyaspor ise aynı süreçte 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 20 puanla kendisine 14. sırada yer buldu.

İLK 11'LER

Konyaspor : Slowik, Oğulcan, Uğurcan, Bazoer, Guilherme, Pedrinho, Boateng, Melih, Yusuf, Prip, Kramer.

Fenerbahçe : Livakovic; Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Kostic, Tadic, Szymanski, Fred, Oğuz, En-Nesyri, Dzeko.

FENERBAHÇE'NİN 2. GOLÜ ÖNCESİ KORNER Mİ AUT MU VAR?

En-Nesyri'ye atılan ara pasında Uğurcan'ın müdahalesi sonucu Fenerbahçe köşe vuruşu kullandı. Dışarı çıkan topun korner olduğuna karar verdi hakem.Szymanski'nin yaptığı ortada kaleciyi aşan topa Çağlar'ın vuruşu ağlara gitti. Fenerbahçe bu gollemaçta üstünlüğü yakaladı.