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Fenerbahçe muhtemel rakibi kim (UEFA)? Fenerbahçe Anderlecht'i elerse kiminle eşleşiyor?

Fenerbahçe muhtemel rakibi kim (UEFA)? Fenerbahçe Anderlecht'i elerse kiminle eşleşiyor?
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Fenerbahçe, 3-0 kazandığı ilk maçın ardından UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Anderlecht'e konuk oluyor. Peki, Fenerbahçe muhtemel rakibi kim (UEFA)? Fenerbahçe Anderlecht'i elerse kiminle eşleşiyor?

Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında Fenerbahçe, Anderlecht'e konuk oluyor. İlk maçta rakibini 3-0 deviren sarı-lacivertliler, Belçika'da bir zafer daha istiyor. Fenerbahçe muhtemel rakibi kim (UEFA)?

İLK 11'LER

Anderlecht : Coosemans, Sardella, Hey, Adryelson, Ndiaye, Leoni, Dendoncker, Maamar, Hazard, Huerta, Vázquez

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Kostic, Skriniar, Yusuf, Osayi-Samuel, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

FENERBAHÇE ANDERLECHT'İ ELERSE KİMİNLE EŞLEŞİYOR?

Fenerbahçe, Anderlecht'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakos veya Rangers ile karşılaşacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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