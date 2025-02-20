Fenerbahçe muhtemel rakibi kim (UEFA)? Fenerbahçe Anderlecht'i elerse kiminle eşleşiyor?
Fenerbahçe, 3-0 kazandığı ilk maçın ardından UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Anderlecht'e konuk oluyor. Peki, Fenerbahçe muhtemel rakibi kim (UEFA)? Fenerbahçe Anderlecht'i elerse kiminle eşleşiyor?
Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında Fenerbahçe, Anderlecht'e konuk oluyor. İlk maçta rakibini 3-0 deviren sarı-lacivertliler, Belçika'da bir zafer daha istiyor. Fenerbahçe muhtemel rakibi kim (UEFA)?
İLK 11'LER
Anderlecht : Coosemans, Sardella, Hey, Adryelson, Ndiaye, Leoni, Dendoncker, Maamar, Hazard, Huerta, Vázquez
Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Kostic, Skriniar, Yusuf, Osayi-Samuel, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri
FENERBAHÇE ANDERLECHT'İ ELERSE KİMİNLE EŞLEŞİYOR?
Fenerbahçe, Anderlecht'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakos veya Rangers ile karşılaşacak.