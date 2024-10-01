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Fenerbahçe maçı TRT 1'de değil mi, Fener UEFA maçı nerede?

Fenerbahçe maçı TRT 1'de değil mi, Fener UEFA maçı nerede?
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Temsilcimiz Fenerbahçe bu hafta UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile ikinci karşılaşmasına çıkacak. Peki, Fenerbahçe maçı TRT 1'de değil mi, Fener UEFA maçı nerede?

UEFA Avrupa Ligi? mücadeleleri kapsamında Fenerbahçe? bu hafta Hollanda? ekibi Twente? ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe maçı TRT 1'de değil mi, Fener UEFA maçı nerede?

TWENTE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında Twente ile 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Hollanda'da da karşı karşıya gelecek.

FC Twente Stadion'da oynanacak olan Fenerbahçe-Twente karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TWENTE FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Fred, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko.

FENERBAHÇE MAÇI TRT 1'DE Mİ?

Twente Fenerbahçe maçı, TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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