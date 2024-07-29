Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacağı maçın tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Futbol severler, bu önemli karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında 30 Temmuz Salı günü İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe- Lugano Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lugano maçı saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE- LUGANO ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe- Lugano Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı 30 Temmuz Salı saat 20:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE- LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele EXXEN platformu üzerinden yayınlanacak.

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