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Fenerbahçe- Lugano Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe- Lugano Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lugano maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano ile karşılaşacak. Maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacağı maçın tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Futbol severler, bu önemli karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında 30 Temmuz Salı günü İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe- Lugano Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lugano maçı saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE- LUGANO ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe- Lugano Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı 30 Temmuz Salı saat 20:00'da başlayacak.

Fenerbahçe-Lugano Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe-Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE- LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele EXXEN platformu üzerinden yayınlanacak.

JOSE MOURINHO'NUN LUGANO KARŞISINDA MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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