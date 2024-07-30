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Fenerbahçe Lugano maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

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Fenerbahçe bu akşam Lugano ile hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe'nin Lugano ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Fenerbahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Lugano Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11!

Fenerbahçe Lugano maç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe bu akşam Lugano ile hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe'nin Lugano ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Fenerbahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Lugano Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11...

FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI İLK 11

Fenerbahçe Lugano maçı 11'i belli oldu:

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Krunic, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Ferdi Kadıoğlu, Edin Dzeko

FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Lugano maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Fenerbahçe Lugano maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Lugano maçı saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Lugano maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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