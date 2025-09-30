Haberler

Fenerbahçe Liverpool maç yaptı mı? Fenerbahçe 3 - 0 Liverpool gerçek mi?
Futbolseverler son günlerde merak ediyor: Fenerbahçe ve Liverpool hiç maç yaptı mı? Sosyal medyada ve çeşitli internet platformlarında dolaşan "Fenerbahçe 3-0 Liverpool" iddiası, hem merak uyandırıyor hem de kafalarda soru işaretleri yaratıyor. Peki, Fenerbahçe Liverpool maç yaptı mı, Fenerbahçe 3 - 0 Liverpool gerçek mi? İşte tüm detaylar...

Futbol dünyasında tarihe ilginç bir bakış atmak isteyenler için enteresan bir detay var. Sosyal medyada dolaşan "Fenerbahçe 3-0 Liverpool" iddiası, hem taraftarların hem de futbol tarihine merak duyanların ilgisini çekiyor.

FENERBAHÇE LİVERPOOL MAÇ YAPTI MI?

Futbolseverler sıkça merak ediyor: Fenerbahçe ve Liverpool hiç maç yaptı mı? Sosyal medyada ve bazı sitelerde dolaşan "Fenerbahçe 3-0 Liverpool" iddiası, tarih meraklılarını heyecanlandırsa da günümüzün profesyonel kulüpleri arasında resmi bir karşılaşma bulunmamaktadır. Peki, bu skor nereden geliyor ve gerçek mi? İşte detaylar…

FENERBAHÇE 3 - 0 LİVERPOOL GERÇEK Mİ?

Aslında bu skor, günümüzün Liverpool FC takımıyla değil, 1914 yılında İstanbul'da faaliyet gösteren Liverpool Ramblers AFC ile oynanan bir maçtan gelmektedir. Fenerbahçe, 1913-1914 sezonunda İstanbul Ligi'nde bu karşılaşmayı 3-0 kazanmış ve sezonu şampiyon tamamlamıştır.

Goller: Galip Kulaksızoğlu (2), Sait Selahaddin Cihanoğlu (1)

Önem: Bu maç, Fenerbahçe tarihindeki önemli zaferlerden biridir ve İstanbul futbolunun erken dönemlerine ışık tutar.

FENERBAHÇE LİVERPOOL MAÇI HANGİ YIL OYNANDI?

Bu tarihi karşılaşma 10 Mayıs 1914 tarihinde oynanmıştır. O dönem İstanbul'da futbol henüz gelişmekteydi ve bu maç, kulüp düzeyinde oynanan önemli müsabakalardan biriydi.

Turnuva: Constantinople Association Football League (İstanbul Ligi)

Stadyum: Union Club Stadyumu

Sonuç: Fenerbahçe 3 – 0 Liverpool Ramblers AFC

