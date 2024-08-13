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Fenerbahçe- Lille maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lille maçı 11'ler belli oldu mu?

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Fenerbahçe- Lille maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lille maçı 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe ve Lille arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Maçın başlama saati ve ilk 11'ler hakkında bilgi arayan taraftarlar, konuyla ilgili detayları bekliyor.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçı 13 Ağustos Salı günü (bugün) oynanacak. Futbol severler, rövanş maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe- Lille Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir?Fenerbahçe- Lille maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lille maçı 11'ler belli oldu mu? İşte detaylar...

FENERBAHÇE- LILLE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında 13 Ağustos Salı günü Fransa'nın Lille takımını ağırlayacak.

FENERBAHÇE- LILLE RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Inigo Prieto ile Juan Lopez Mir yapacak. Maçta dördüncü hakemlik görevini ise Guillermo Cuadra üstlenecek.

Fenerbahçe- Lille maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lille maçı 11'ler belli oldu mu?

İLK MAÇI KİM KAZANMIŞTI?

İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kendisini play-off turuna taşıyacak skoru almaya çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe : Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko.

Lille: Chevalier, Tiago Santos, Meunier, Diakite, Ribeiro, Gudmundsson, Andre, Angel Gomes, Zhegrova, Haraldsson, David.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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