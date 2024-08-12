Fenerbahçe Lille maçı hangi kanalda? FB Lille UEFA eleme maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Fenerbahçe Lille maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Lille UEFA maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Lille maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Lille maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Lille maçı yayın bilgisi haberimizde!

FENERBAHÇE LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Lille maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Lille maçını EXXEN'den izleyebilmeniz için EXXEN'den kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN'den kullanıcıları yarın akşamki Fenerbahçe Lille maçınıizleyebilecekler.

FENERBAHÇE LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Lille maçı yarın akşam saat 20.00'de başlayacak. EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE LİLLE İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe Lille maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 20.00'de açıklanması bekleniyor.

FENERBAHÇE LİLLE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Lille maçı, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.