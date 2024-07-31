Fenerbahçe Lille ilk maç ne zaman ve nerede oynanacak? Fenerbahçe Lille ilk maç kimin stadında, İstanbul'da mı?

Fenerbahçe Lille ilk maç ne zaman? Fenerbahçe Lugano'yu eleyerek Lille ile eşleşti. Fenerbahçe'nin Lille ile oynayacağı ilk maçın tarihi ve ilk maçın hangi statta oynanacağı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Lille ilk maç ne zaman ve nerede oynanacak? İşte Fenerbahçe Lille Şampiyonlar Ligi maç tarihleri

FENERBAHÇE LİLLE İLK MAÇ NE ZAMAN VE NEREDE?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla ilk maçını 6-7 Ağustos tarihlerinde karşılaşacak. Rövanş maçı ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

Fenerbahçe Lille eşleşmesinde ilk maç Lille'in stadında ikinci maç ise İstanbul'da oynanacak.