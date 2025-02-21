Fenerbahçe kura ne zaman çekilecek? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 kurası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kura çekimi saatleri ise; UEFA Şampiyonlar Ligi için TSİ 14.00, UEFA Avrupa Ligi için TSİ 15.00 ve UEFA Konferans Ligi için TSİ 16.00 olarak belirlendi. Play-off turunu geçen takımların son 16 turundaki eşleşmeleri ve maç takvimi, kura çekiminin ardından netleşecek. Fenerbahçe kura ne zaman çekilecek? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 kurası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA KUPALARINDA HEYECAN SÜRÜYOR! GÖZLER KURA ÇEKİMİNDE

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde heyecan, play-off turu rövanş maçlarıyla devam ediyor. Kritik mücadelelerin tamamlanmasının ardından futbolseverlerin gözü, üç büyük turnuvanın son 16 turu kura çekimine çevrilecek.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off turunda rakiplerini elemeleri durumunda, son 16 turundaki rakiplerini İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimiyle öğrenecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi ve diğer organizasyonlarda kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde, play-off etabı rövanş karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Play-off turunu geçen takımlar, adını son 16 turuna yazdırarak bir üst turda mücadele etme hakkı kazanacak. Eşleşmelerin belli olmasıyla birlikte son 16 turu maç takvimi de netleşecek.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İşte üç büyük Avrupa turnuvası için kura çekimi saatleri:

• UEFA Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi: TSİ 14.00

• UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi: TSİ 15.00

• UEFA Konferans Ligi Kura Çekimi: TSİ 16.00

FENERBAHÇE ANDERLECHT'İ ELERSE KİMİNLE EŞLEŞİYOR?

Fenerbahçe, Anderlecht'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakos veya Rangers ile karşılaşacak.