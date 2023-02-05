Fenerbahçe- Konyaspor maçı iptal mi oldu ve Fenerbahçe- Konyaspor maçı ne zaman oynanacak merak ediliyor. Fenerbahçe- Konyaspor maçı ertelendi mi sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Fenerbahçe- Konyaspor maçı iptal mi oldu? Fenerbahçe- Konyaspor maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe- Konyaspor maçı ertelendi mi?

Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe- Konyaspor maçı, ertelenme tehlikesiyle karşı karşıya. Fenerbahçe- Konyaspor maçı iptal mi oldu ve Fenerbahçe- Konyaspor maçı ne zaman oynanacak merak ediliyor. Fenerbahçe- Konyaspor maçı ertelendi mi sorusuna yanıt aranıyor. Fenerbahçe- Konyaspor maçı iptal mi oldu? Fenerbahçe- Konyaspor maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe- Konyaspor maçı ertelendi mi? Detaylar haberimizdedir…

FENERBAHÇE- KONYASPOR MAÇI İPTAL Mİ OLDU?

6 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanması planlanan Fenerbahçe- Konyaspor maçına hava şartları engel oldu. Saat 16.30'da kalkması planlanan Konyaspor'un uçağı, hava şartları nedeniyle sürekli rötar yedi. Seferlerin iptal olması sonrası ise Konyaspor, İstanbul'a doğru yola çıkamadı. Yeşil-beyazlılar, TFF'den maçın ertelenmesini talep etti. Bu talebi değerlendiren TFF olumlu dönüş yaptı ve mücadeleyi ileri bir tarihe erteledi.

FENERBAHÇE- KONYASPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Konyaspor Basın Sözcüsü Sertaç Tuza konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Pistteki buzlanma nedeniyle İstanbul'a uçağımız kalkmadı. 20:00'den beri uçağın içindeyiz. Şu an ulaşım sağlayamıyoruz. Hava böyle devam ederse, Fenerbahçe maçı için pazartesi günü de gelemeyiz." ifadelerini kullandı.