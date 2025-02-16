Fenerbahçe Kasımpaşa maçı CANLI izle! Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

Fenerbahçe, liderlik yarışında Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alırken, Kasımpaşa ise orta sıralarda bulunuyor. Bu kritik mücadele her iki takım için de büyük önem taşıyor. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı canlı izlemek isteyenler, beIN Sports 1'den veya dijital platformlardan TOD TV üzerinden maça erişim sağlayabilir. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı CANLI izle! Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan bu önemli karşılaşma, 16 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4