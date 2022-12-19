Fenerbahçe – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur eşleşmelerinde Fenerbahçe ile İstanbulspor eşleşti. Sıkı sıkıya takip edilen Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı devam ederken futbolseverler Fenerbahçe – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Fenerbahçe- İstanbulspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?
Fenerbahçe – İstanbul spor maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu gündemde yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur kura çekiminin ardından Fenerbahçe, İstanbul spor ile eşleşti. Futbolseverler ise Fenerbahçe – İstanbul spor maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusunu merak etti. ZTK Fenerbahçe - İstanbul spor maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.
Fenerbahçe – İstanbulspor maçı 20 Aralık Salı günü saat 21.00'da oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası maçları A spor ekranlarında yayınlanıyor.
Fenerbahçe-İstanbulspor
Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediye
Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor
MKE Ankaragücü- Tuzlaspor
VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor
Kayserispor-Gençlerbirliği
Adana Demirspor-Rizespor
Trabzonspor-Yılport Samsunspor
Corendon Alanyaspor-Eyüpspor
M. Başakşehir-Göztepe
Gaziantep Futbol Kulubü- Dyorex Boluspor
Kasımpaşa-Hangikredi Ümraniyespor
Galatasaray-Ankara Keçiörengücü
Beşiktaş-Şanlıurfaspor
Arabam. com Konyaspor-Bodrumspor