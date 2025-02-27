Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, grup aşamasının son maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Gruptaki ilk iki maçını kazanan sarı-lacivertliler bu maça 6 puanda ve lider çıkacak. Gaziantep FK ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Fenerbahçe gruptan çıktı mı, garantiledi mi ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI?

KADRODA ROTASYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Gaziantep FK deplasmanında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.

11'ler:

Gaziantep FK : Sokratis, Ertuğrul, Daubin, Kozlowski, Lungoyi, Semih Güler, Sorescu, Boateng, Ogün, Ömürcan, Husic

Fenerbahçe : İrfan Can, Mert Müldür, Yusuf, Skriniar, Oğuz, Osayi, Mert Hakan, Fred, İrfan Can Kahveci, Talisca, En Nesyri

FENERBAHÇE GRUPTAN ÇIKTI MI?

Fenerbahçe Gaziantep' FK'yı yenmesi ya da berabere kalması halinde gruptan çıkıyor.