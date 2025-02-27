Fenerbahçe gruptan çıktı mı, garantiledi mi ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI?
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Kupada oynadığı Kasımpaşa ve Erzurumspor FK maçlarını kazanan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda da 3 puanın sahibi olmak ve gruptan lider çıkmak istiyor. Pek, Fenerbahçe gruptan çıktı mı, garantiledi mi ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, grup aşamasının son maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Gruptaki ilk iki maçını kazanan sarı-lacivertliler bu maça 6 puanda ve lider çıkacak. Gaziantep FK ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Fenerbahçe gruptan çıktı mı, garantiledi mi ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI?
KADRODA ROTASYON
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Gaziantep FK deplasmanında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.
11'ler:
Gaziantep FK : Sokratis, Ertuğrul, Daubin, Kozlowski, Lungoyi, Semih Güler, Sorescu, Boateng, Ogün, Ömürcan, Husic
Fenerbahçe : İrfan Can, Mert Müldür, Yusuf, Skriniar, Oğuz, Osayi, Mert Hakan, Fred, İrfan Can Kahveci, Talisca, En Nesyri
FENERBAHÇE GRUPTAN ÇIKTI MI?
Fenerbahçe Gaziantep' FK'yı yenmesi ya da berabere kalması halinde gruptan çıkıyor.