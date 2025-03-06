Fenerbahçe-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Derbi ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Kura çekimi, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.30'da çekilen kurada, grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer aldı. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? İşte detaylar...

FENERBAHÇE GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanacak. Bu önemli karşılaşmanın ne zaman oynanacağı henüz açıklanmadı. Çeyrek final maçlarının 1-2-3 Nisan 2025 tarihlerinde oynanması planlanıyor. Bu nedenle, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bu tarihler arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Bodrum FK

Konyaspor - İskenderunspor

Fenerbahçe - Galatasaray

- Galatasaray Beşiktaş - Göztepe

Seri başı takımlar;

Trabzonspor

Fenerbahçe

Konyaspor

Beşiktaş

Seri başı olmayan takımlar;