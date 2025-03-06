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Fenerbahçe-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Derbi ne zaman oynanacak?

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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçının tarihi merak konusu oldu. İki büyük takımın karşılaşacağı heyecan dolu maç, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Kura çekimi, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.30'da çekilen kurada, grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer aldı. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? İşte detaylar...

FENERBAHÇE GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanacak. Bu önemli karşılaşmanın ne zaman oynanacağı henüz açıklanmadı. Çeyrek final maçlarının 1-2-3 Nisan 2025 tarihlerinde oynanması planlanıyor. Bu nedenle, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bu tarihler arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

  • Trabzonspor - Bodrum FK
  • Konyaspor - İskenderunspor
  • Fenerbahçe - Galatasaray
  • Beşiktaş - Göztepe

Seri başı takımlar;

  • Trabzonspor
  • Fenerbahçe
  • Konyaspor
  • Beşiktaş

Seri başı olmayan takımlar;

  • Galatasaray
  • İskenderunspor
  • Göztepe
  • Bodrumspor
Fenerbahçe-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Derbi ne zaman oynanacak?
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