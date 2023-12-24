Fenerbahçe - Galatasaray maçı nereden izlenir? Sorusu, maç gününün gelmesi ve derbiyi canlı olarak izlemek isteyen kişiler tarafından araştırılmakta. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi ve Video Yardımcı Hakem'i (VAR) belli oldu. İki ezeli rakip arasında pazar günü oynanacak derbide hakem Arda Kardeşler yönetecek. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı nereden izlenir? Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hangi platformda?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe ve Galatasaray maçı 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da gerçekleşecek. Merakla beklenen Fenerbahçe ve Galatasaray maçı Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray maçı Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak. Buna göre Fenerbahçe - Galatasaray maçı Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilir.

FENERBAHÇE - GALATASARAY VAR HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu. Derbi müsabakasında VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun'a, AVAR'da Özgür Yankaya ve Kerem Ersoy eşlik edecek.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi yönetecek hakem belli oldu. İki ezeli rakip arasında pazar günü oynanacak derbide hakem Arda Kardeşler yönetecek. Başarılı hakem Arda Kardeşler, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak bir derbi maçında düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.