Fenerbahçe Feyenoord maçı CANLI izle! EXXEN Fenerbahçe maçı izleme linki var mı?

Fenerbahçe Feyenoord maçı canlı izle aramaları hız kazandı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün Hollanda'nın Feyenoord ekibini konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Feyenoord maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nasıl izlenir? İşte detaylar…

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe – Feyenoord rövanş maçı, 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 20.00'da Kadıköy'de oynanacak.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak Feyenoord - Fenerbahçe maçını Exxen üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

EXXEN YENİ ÜYELİK NASIL YAPILIR?

Exxen, yeni üyelere 1 TL karşılığında 7 günlük deneme üyeliği imkânı sunuyor. Exxen Spor paketinde UEFA organizasyonları, milli maçlar ve çeşitli spor içerikleri yer alıyor. Fakat bu yayınlar, deneme üyeliğine dahil olmadığı için yalnızca ücretli spor paketi satın alındığında izlenebiliyor. Yani Exxen Spor deneme üyeliği mevcut değil; spor içerikleri için ekstra abonelik gerekiyor.