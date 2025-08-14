Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin yıllara göre Süper Lig'deki sıralaması!

Türkiye'nin en köklü ve en fazla taraftar kitlesine sahip spor kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, Süper Lig şampiyonluğu yolunda uzun süredir bekleyişini sürdürüyor. Türk futbol tarihinde kazandığı başarılarla adını altın harflerle yazdıran sarı-lacivertli kulüp, son yıllarda lig şampiyonluğundan uzak kalmasıyla camiada büyük bir özlem ve motivasyon oluşturdu. Taraftarlar her sezon, yeniden yapılanan kadrolar ve değişen teknik ekiplerle bu hasretin sona ereceğine inanarak takımlarına büyük destek veriyor.

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Fenerbahçe, Süper Lig'deki son şampiyonluğunu 2013/2014 sezonunda elde etmiştir. O sezon sergilediği istikrarlı performansla rakiplerine üstünlük kuran sarı-lacivertli ekip, toplamda 74 puan toplayarak sezonu zirvede tamamlamıştır. Takım, özellikle iç saha maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekerken, ligin en güçlü kadrolarından birine sahip olarak öne çıkmıştır. En yakın takipçisi Galatasaray'a 9 puanlık fark atan Fenerbahçe, henüz ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilemiş ve büyük bir başarıya imza atmıştır. Bu şampiyonluk, kulüp tarihindeki 19. Süper Lig zaferi olarak kayıtlara geçerken, aynı zamanda taraftarlar açısından da unutulmaz bir sezon olarak hafızalara kazınmıştır. O günden bu yana Fenerbahçe, yeniden şampiyonluk yaşamak için her sezon mücadele verirken, 2013/2014 sezonu hâlâ son lig zaferi olarak anılmaya devam etmektedir.

FENERBAHÇE 2013/2014 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Volkan Demirel, Egemen Korkmaz, Bruno Alves, Michal Kadlec, Joseph Yobo, Caner Erkin, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Selçuk Şahin, Raul Meireles, Christian, Alper Potuk, Emre Belözoğlu, Mehmet Topuz, Miroslav Stoch, Dirk Kuyt, Moussa Sow, Emmanuel Emenike, Pierre Webo.

ALİ KOÇ NE ZAMAN BAŞKAN OLDU?

Ali Koç, 5 Haziran 2018 tarihinde yapılan kongrede Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına seçilerek kulüp tarihindeki önemli dönüm noktalarından birine imza attı. Büyük bir taraftar desteğiyle göreve gelen Koç, uzun yıllar Aziz Yıldırım'ın başkanlığında yönetilen kulüpte bir değişim sürecini başlatma hedefiyle yola çıktı. Seçildiği günden bu yana hem sportif başarılar hem de mali yapı açısından kulübü yeniden yapılandırmak adına çeşitli adımlar atan Ali Koç, görev süresi boyunca pek çok teknik direktör ve futbolcu transferine imza attı.