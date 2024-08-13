Fenerbahçe elenirse ne oluyor, UEFA Avrupa Ligi'ne mi gidiyor?

Fenerbahçe, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille ekibini ağırlayacak. Mücadele EXXEN platformundan yayımlanacak. Futbol severler, bu akşam oynanacak maçın detaylarını merak ediyor. Fenerbahçe, Lille maçını kaybederse elenecek mi? Sorusunun cevabı aratılıyor. Peki, Fenerbahçe elenirse ne oluyor, UEFA Avrupa Ligi'ne mi gidiyor?

FENERBAHÇE, LILLE MAÇINI KAYBEDERSE ELENECEK Mİ?

Fenerbahçe, Lille karşısında 2 veya daha fazla farklı galibiyet elde ederse adını bir üst tura yazdıracak. Lille'in galibiyeti veya beraberliği Fransız ekibini play-off turuna taşıyacak. Eğer Fenerbahçe 1 farkla galip gelirse maç uzatmaya gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde skor değişmezse, turu geçecek takım seri penaltı atışları ile belirlenecek.

FENERBAHÇE MAÇI KAZANIRSA KİMİNLE OYNAYACAK?

Fenerbahçe, Lille'i geçmesi durumunda play-off turunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 20 ya da 21 Ağustos'ta, rövanşı ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapacak. Fenerbahçe, bu rakibini de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalacak. Sarı-lacivertliler, Lille'e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.