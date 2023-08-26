Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Emre Mor'un yeni rotası İtalya

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle forma şansı bulmakta zorlanan Emre Mor'a Cagliari talip oldu. İtalyan ekibi, milli futbolcu için sarı-lacivertlilerin kapısını 6.5 milyon euroluk teklifle çaldı.

Fenerbahçe, geçen sezon Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Emre Mor ile yolları ayırıyor. İtalyan ekibi Cagliari, 26 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilere 6.5 milyon euro vermeye hazır.

MENAJERİ, İSTANBUL'A GİTTİ

İtalyan basının yer alan habere göre; Emre Mor'un menajeri, Cagliari ile görüşme yapmak için İtalya'ya gitti. Herhangi bir pürüz çıkmaması durumunda imzalar atılacak.

MİLLİ FUTBOLCUNUN KARNESİ

Emre Mor, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.