Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor
Fenerbahçe'de Mourinho'nun sezon başında başkan Ali Koç'un "Orkun Kökçü'yü alalım" önerisini reddettiği ve bunun yerine Edson Alvarez'i istediği ortaya çıktı. Beşiktaş derbisinde orta sahada adeta duvar gibi oynayan Alvarez, Mourinho'nun tercihinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha kanıtladı. Fenerbahçe taraftarları da "İyi ki Orkun değil, Alvarez alınmış" diyerek Mourinho'ya teşekkür etti.
- Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, sezon başında Orkun Kökçü'nün transferini reddetti.
- Mourinho, Edson Alvarez'in fiziksel gücü ve savunma katkısının kendi sistemine daha uygun olduğunu belirtti.
- Edson Alvarez, Beşiktaş karşısında 122 topla buluşma, %89,1 pas isabet oranı ve 11 ikili mücadele kazanma gibi istatistiklerle performans sergiledi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüşe imza attı. Mücadeleye damga vuran olay ise Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün kırmızı kartı oldu. Ancak perde arkasında dikkat çeken bir transfer gerçeği ortaya çıktı.
MOURINHO, ORKUN'U VETO ETTİ
Sabah Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'de sezon başında teknik direktör Jose Mourinho, başkan Ali Koç'un "Orkun Kökçü'yü alalım" önerisini geri çevirdi. Portekizli çalıştırıcının bu teklife, "Orkun'u kadromda düşünmüyorum. Edson Alvarez'i inceleyin; fiziksel gücü ve savunma katkısı benim sistemime daha uygun." sözleriyle karşılık verdiği öğrenildi.
ALVAREZ DERBİDE ŞOV YAPTI
Mourinho'nun tercihi derbide meyvesini verdi. Edson Alvarez, Beşiktaş karşısında orta sahada adeta bir duvar gibi oynadı. İsmail Yüksek ile mükemmel bir uyum yakalayan Meksikalı yıldız, hem savunmada hem hücumda fark yarattı.
MAÇIN YILDIZI OLDU
Karşılaşmada 122 kez topla buluşan Alvarez, takımın bu alandaki lideri oldu. Yüzde 89,1 pas isabet oranıyla oynayan yıldız futbolcu, 3 şut denemesinde bulundu, 18 ikili mücadelenin 11'ini kazandı ve bir kez kritik pas araya girdi. Bu performansıyla Alvarez, Mourinho'nun neden kendisini tercih ettiğini bir kez daha gösterdi. Taraftarlar, "İyi ki Orkun değil, Alvarez alınmış" diyerek Portekizli hocaya teşekkür etti.