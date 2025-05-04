Fenerbahçe Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM! Fenerbahçe Beşiktaş canlı skor kaç kaç?

Derbiyi anbean takip etmek isteyen futbol tutkunları, "Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı anlatım" sayfalarına yöneliyor. Bu sayede maçın tüm önemli anları, goller, kartlar ve pozisyonlar canlı olarak saniye saniye aktarılıyor. İşte dev derbiden güncel gelişmeler ve ilk 11 kadrolar…

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM

4' Mücadelede her iki takımda ilk dakikalarda karşılıklı top kayıpları yapıyor.

2' Sol taç çizgsinde Mustafa'nın müdahalesi ile Osayi yerde kaldı. Karar faul.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı. Karşılaşma başladı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Çağlar, Skriniar, Mert Müldür, Fred, İsmail, Szymanski, Oğuz, Talisca, En Nesyri

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlain, Rashica, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva