Fenerbahçe Beşiktaş maçı bitti mi?

Süper Lig'in heyecan dolu haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Futbolseverler, derbinin canlı skorunu, anlık maç anlatımını ve son durumu merak ediyor. Beşiktaş Fenerbahçe mücadelesi bitti mi, maç sonucu ne oldu soruları gündemin en çok arananları arasında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi, sezonun en çok beklenen karşılaşmalarından biri olarak futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlar arasında yer alıyor. Dev mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç, Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal, Türksat uydusu ve Bein Connect platformu üzerinden şifreli şekilde izlenebilecek.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI BİTTİ Mİ?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi heyecanı sürüyor. Mücadele şu anda 2-3 bitti.

DERBİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe, 2 Kasım 2025 Pazar günü Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek olan bu karşılaşma, haftanın en çok konuşulacak maçlarından biri olacak.

DERBİNİN BAŞLAMA SAATİ VE YAYIN PROGRAMI

Futbol tutkunlarının merakla beklediği dev mücadele saat 20.00'de başlayacak. Bein Sports, maç öncesi özel analizler, futbol yorumcularının değerlendirmeleri, canlı bağlantılar ve röportajlarla zengin bir yayın akışı sunacak.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM VE ATMOSFER

Derbi, İstanbul Tüpraş Stadyumu'nda (Vodafone Park) oynanacak. Beşiktaş taraftarının yoğun ilgisiyle tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. Büyük heyecana sahne olacak bu maçta, stadyumda yüksek tempolu ve coşkulu bir atmosferin oluşacağı tahmin ediliyor.

DERBİYİ NASIL VE NEREDEN İZLEYEBİLİRSİNİZ?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı izleyebilmek için Bein Sports aboneliği gerekmektedir. Aboneler, karşılaşmayı Bein Connect platformu üzerinden de yüksek kaliteyle takip edebilecek.