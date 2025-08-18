Fenerbahçe Benfica maçı şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, Benfica ile sahasında kritik bir mücadeleye çıkacak. Maçı ekrandan izlemek isteyen taraftarlar, "Fenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" gibi aramalarla gündemi belirliyor. Fenerbahçe Benfica maçı şifresiz mi sorusunun cevabı resmiyet kazandı. İşte yayın bilgileri ve detaylar…

FENERBAHÇE BENFICA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

TRT 1, geçmiş dönemlerde de UEFA maçlarını şifresiz olarak yayınlamıştı. Bu uygulama, özellikle Avrupa Kupalarında mücadele eden Türk takımları için büyük destek anlamına geliyor. Fenerbahçe Benfica maçı da bu kapsamda herkese açık olacak.

FENERBAHÇE - BENFICA PLAYY OFF MAÇI NASIL İZLENİR?

Maçı izlemek isteyen kullanıcılar, uydu (D-Smart, Tivibu, Digiturk), karasal yayın, ya da TRT İzle uygulaması üzerinden maçı ücretsiz ve şifresiz şekilde takip edebilecek. Ayrıca mobil kullanıcılar da TRT 1'in resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden Fenerbahçe Benfica maçını şifresiz canlı olarak izleyebilir. Yayın sırasında bölgesel erişim kısıtlaması bulunmayacağı belirtildi.

FENERBAHÇE BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Benfica maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Bu heyecan dolu mücadelede taraftarlar ekran başında olacak.