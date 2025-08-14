Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman?
Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin Benfica ile karşı karşıya geleceği kritik maçın tarihi, saati ve yayın bilgisi taraftarlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman sorusuna yanıt arayan futbolseverler için önemli bilgiler netleşti. Temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında Portekiz devi Benfica'yı konuk edecek. Bu karşılaşma, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma yolundaki en önemli adımlarından biri olacak. Peki, Fenerbahçe - Benfica maçı saat kaçta, hangi gün oynanacak ve rövanş ne zaman? İşte Fenerbahçe Benfica maçına dair güncel detaylar…

FENERBAHÇE BENFICA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü saat 22:00'de Benfica'yı konuk edecek. Müsabakanın rövanşı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak.

Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman?

FENERBAHÇE - BENFICA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Benfica maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamında oynanacak. İlk karşılaşma, 20 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 22:00'de İstanbul'da, Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş maçı ise 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü Portekiz'in Lizbon kentinde gerçekleşecek.

Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman?

FENERBAHÇE BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Benfica maçının hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı. Yayıncı kuruluş belli olduğunda haberimiz güncellenecek ve canlı yayın bilgileri paylaşılacak.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAkin Koroglu:

Hay vereceğiniz habere. 20 Ağustos Perşembe günü olmuyor. Çarşamba oluyor. 20 si de 27 si de Çarşamba.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
