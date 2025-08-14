Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman sorusuna yanıt arayan futbolseverler için önemli bilgiler netleşti. Temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında Portekiz devi Benfica'yı konuk edecek. Bu karşılaşma, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma yolundaki en önemli adımlarından biri olacak. Peki, Fenerbahçe - Benfica maçı saat kaçta, hangi gün oynanacak ve rövanş ne zaman? İşte Fenerbahçe Benfica maçına dair güncel detaylar…

FENERBAHÇE BENFICA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü saat 22:00'de Benfica'yı konuk edecek. Müsabakanın rövanşı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak.

FENERBAHÇE - BENFICA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Benfica maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamında oynanacak. İlk karşılaşma, 20 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 22:00'de İstanbul'da, Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş maçı ise 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü Portekiz'in Lizbon kentinde gerçekleşecek.

FENERBAHÇE BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Benfica maçının hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı. Yayıncı kuruluş belli olduğunda haberimiz güncellenecek ve canlı yayın bilgileri paylaşılacak.