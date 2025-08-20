Fenerbahçe Benfica maçı muhtemel 11'ler! Fenerbahçe Benfica maçı kadrosunda kimler var?

Fenerbahçe Benfica maçı muhtemel 11'ler listesi, teknik direktör José Mourinho'nun sahaya süreceği taktiği de gözler önüne seriyor. Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica karşısında güçlü bir kadroyla sahada yer alacak. Taraftarlar ise bu mücadele öncesi Fenerbahçe Benfica maçı muhtemel 11'leri öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Kritik karşılaşmada Fenerbahçe'nin hangi oyuncularla sahaya çıkacağı kadar Benfica'nın kadro tercihleri de dikkat çekiyor. "Fenerbahçe Benfica maçı muhtemel 11'ler" sorusunun cevabı ve sahaya çıkması beklenen futbolcuların listesi haberimizde yer alıyor.

FENERBAHÇE BENFICA MAÇI SAAT KAÇTA?

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat | Mert, Skriniar, Oosterwolde | Semedo, Fred, Amrabat, A. Brown | Szymanski | En-Nesyri, Duran.

Benfica: Trubin | Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl | Aursnes, Barrenechea, Rios, Schjelderup | Ivanovic, Pavlidis.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Deplasmandaki ilk müsabakayı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, seyircisi önünde rakibine 5-2 üstünlük kurarak adını play-off turuna yazdırmıştı. Fenerbahçe, Benfica karşısına tek eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maç kadrosunda yer almayacak.