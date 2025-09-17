Fenerbahçe Spor Kulübü, 2025 yılı içerisinde tarihi öneme sahip bir başkanlık seçimine hazırlanıyor. Hem kulüp geleceği hem de Türk futbolunun genel dengesi açısından kritik öneme sahip bu seçim süreci, üyeler ve taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde kimler oy kullanabilir, kaç kişi oy kullanacak? İşte, Fenerbahçe başkanlık seçimine dair tüm detaylar...

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNDE KİMLER OY KULLANABİLİR?

Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullanma hakkı, kulüp tüzüğünde açıkça tanımlanmış kriterlere bağlıdır. Bu seçimde oy verebilmek için üyelerin belirli şartları taşıması gerekmektedir:

Oy kullanacak kişinin kulübe en az üç yıl önce üye olmuş olması gerekir.

Üyeliği süresince aidat borcu bulunmayan kişiler oy hakkına sahiptir.

Genel kurula katılmak isteyen üyelerin resmi kimlik belgeleriyle birlikte kayıt masalarına başvurması zorunludur.

Bu kriterler, seçimlerin adil, şeffaf ve kulüp tüzüğüne uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. Ayrıca kulüp, bu konuda gerekli bilgilendirmeleri resmi internet sitesi ve dijital platformlar üzerinden yapmaktadır.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2025 yılı başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip toplam üye sayısı 49.268 olarak belirlendi. Bu sayı, Fenerbahçe tarihindeki en yüksek seçmen sayılarından biri olarak dikkat çekiyor.

Bu yüksek katılım potansiyeli, seçim sonuçlarının büyük bir meşruiyet taşıyacağına işaret ederken, aynı zamanda seçim sürecinin organizasyonel açıdan oldukça büyük bir hazırlık gerektirdiğini gösteriyor. Oy kullanma işlemleri için gerekli altyapı ve lojistik düzenlemeler, kulüp yönetimi tarafından titizlikle yürütülmektedir.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe başkanlık seçimi için belirlenen ilk genel kurul tarihleri 13-14 Eylül 2025 olarak açıklandı. Olağanüstü genel kurul, Chobani Stadı'nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilecek.

Ancak tüzük gereği, bu tarihlerde yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde seçim süreci bir hafta ertelenecek. Bu durumda genel kurul 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde aynı yer ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Bu uygulama, kulüp tüzüğünün ivedilikle hayata geçirilmesi ve olası katılım eksikliklerinin seçimleri aksatmaması adına büyük önem taşımaktadır.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİM SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe başkanlık seçimleri, her iki tarih aralığında da sabah saat 10.30'da başlayacak. Bu saat, kulüp genel kurul toplantılarında geleneksel olarak tercih edilen bir başlangıç zamanıdır.

Seçim sürecinin sağlıklı ve düzenli bir şekilde ilerleyebilmesi adına, kulüp tarafından seçmen üyelerin erkenden alana gelmeleri, kimlik kontrolü ve kayıt işlemlerini zamanında tamamlamaları yönünde uyarılar yapılmaktadır. Oy verme işlemlerinin gün içinde belirlenen saatlere kadar sürmesi ve sonuçların aynı gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Mevcut başkan Ali Koç, görevine devam etmek amacıyla bir kez daha üyelerin karşısına çıkarken, başkanlık için yarışacak diğer isimler arasında Saadettin Saran, Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu yer aldı.

Bu dört aday, Fenerbahçe'nin geleceği üzerinde söz sahibi olabilmek için projelerini ve vizyonlarını üyelerle paylaşmaya hazırlanıyor. Seçim süreci, yalnızca isimler üzerinden değil, aynı zamanda kulübün mali yapısından sportif hedeflerine kadar geniş bir perspektifte değerlendirilecek.

Yoğun rekabete sahne olması beklenen seçim, sarı-lacivertli camianın önümüzdeki yıllarını şekillendirecek kritik bir dönüm noktası olacak.