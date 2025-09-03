Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık seçiminde kimler oy kullanabilir?

2025 yılı, Türk spor kamuoyunun ve Fenerbahçe taraftarının gözlerini çevirdiği çok önemli bir döneme işaret ediyor. Fenerbahçe Spor Kulübü, aldığı kararla Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sürecine girmiş bulunuyor. Hem yönetimsel hem de sportif açıdan büyük bir kırılma noktasında olan kulüp için bu seçim, sadece bir başkanlık değişimi değil; aynı zamanda Fenerbahçe'nin gelecek vizyonunun da belirleneceği tarihî bir karar anı olacak. Peki, Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ne zaman yapılacak? Başkanlık seçiminde kimler oy kullanabilecek? İşte detaylar..

FENERBAHÇE OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURULU NE ZAMAN?

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan resmî açıklamaya göre, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde, saat 10.30'da gerçekleştirilecektir. Toplantı, İstanbul Kadıköy'de bulunan, kulübün Şükrü Saracoğlu Stadyumu bitişiğindeki eski Kenan Evren Lisesi arazisinde yapılacaktır.

Tüzüğe uygun şekilde, ilk oturumda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde, aynı yer ve saatte gerçekleştirilecektir. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın genel kurul toplanacaktır.

Bu genel kurulda sadece başkanlık seçimi yapılmayacak; aynı zamanda kulübün 1 Haziran 2025 – 31 Mayıs 2026 dönemine ait faaliyet raporları okunacak, denetim kurulu raporları sunulacak ve yeni dönem bütçesi üyelerin oyuna sunulacaktır.

Ayrıca tüzük gereği, başkan adaylarının listelerini ve başvurularını 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 18.00'e kadar kulübe teslim etmeleri gerekmektedir.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Başkanlık seçimi, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un ikinci günü olan 14 Eylül 2025 Pazar günü yapılacaktır. Bu seçim, kulüp tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir.

Genel kurulun ilk gününde yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları okunup ibra edildikten sonra, ikinci gün sandıklar kurulacak ve üyeler başkanlık seçimi için oylarını kullanacaktır. Eğer yeterli çoğunluk sağlanmazsa, yukarıda belirtildiği gibi seçim 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde tekrarlanacaktır.

Bu seçim süreci, sadece mevcut yönetimin geleceğini değil; aynı zamanda kulübün sportif ve mali politikalarının da şekilleneceği bir dönemi başlatacaktır.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNDE KİMLER OY KULLANABİLİR?

Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullanabilecek olan kişiler, kulüp tüzüğünde açıkça tanımlanmıştır. 2025 yılı Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu için kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, oy kullanma hakkına sahip üye sayısı 49.268 olarak belirlenmiştir.

Üyenin, kulübe olan aidat borçlarını belirlenen süre içerisinde eksiksiz olarak ödemiş olması.

Üyenin üyelik süresinin tüzükte belirtilen minimum yılı tamamlamış olması.

Kimlik kartı ve üyelik belgesi ile genel kurul alanında kayıt yaptırarak giriş kartını alması.

Oy verme işlemi sırasında üyeler, soyadlarına göre oluşturulmuş masalarda kayıt işlemlerini tamamlayacak ve kendilerine tahsis edilen sandıklarda oy kullanabileceklerdir.

Bu süreçte, kulübün şeffaflık ilkesine bağlı kalarak her bir oyun güvenli şekilde kullanılması adına gerekli tüm önlemler alınacaktır. Ayrıca seçim günü, Yüksek Divan Kurulu gözetiminde gerçekleştirilecek, sonuçlar anlık olarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.