Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2025 Fenerbahçe başkanlık seçiminde kimler aday?

Süper Lig'in köklü kulüplerinden Fenerbahçe'de başkanlık seçimi süreci resmen gündeme oturdu. Adaylar kamuoyuna açıklanırken, kongre üyeleri seçim için geri sayıma başladı. Mevcut başkan Ali Koç, yönetim kurulu kararı doğrultusunda seçim tarihini duyurarak sürecin resmiyet kazanmasını sağladı. Sarı-lacivertli camiada gözler artık sandığa çevrildi. Fenerbahçe başkanlık seçimi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

2025 FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Sarı-lacivertli kulüp Fenerbahçe'nin merakla beklenen başkanlık seçimi, 13 - 14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İlk toplantıda yeterli katılım sağlanamazsa, kongre 20 - 21 Eylül tarihlerinde ikinci kez toplanacak. Bu tarihlerde kulüp üyeleri, yeni başkanı belirlemek için sandık başına gidecek.

Seçim süreci, camiada büyük heyecan ve merakla takip edilirken, hem mevcut başkan hem de yeni adaylar için kritik bir dönemeç olacak. Kongre tarihleri, kulüp yönetimi tarafından resmi olarak duyurulmuş olup, katılım ve sonuçlar tüm taraftarlar tarafından yakından izlenecek.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNDE ADAYLAR

Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçiminde mevcut başkan Ali Koç yeniden aday olurken, kulüp yönetimine talip olan isimler de belli oldu. Ali Koç'un karşısında, kulüpte daha önce önemli görevler üstlenmiş eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp, Mahmut Uslu ve iş insanı Saadettin Saran yarışacak. Her biri farklı vizyon ve projelerle camianın güvenini kazanmayı hedefliyor. Seçim süreci, hem camiada hem de spor kamuoyunda büyük ilgiyle takip edilirken, adaylar kampanyalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Bu kritik seçim, Fenerbahçe'nin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

SON SEÇİMDE KİM KAZANMIŞTI?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 90. Olağan Kongresi'nde Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım ile kıyasıya bir başkanlık yarışına girmişti. Koç, oyların yüzde 61,1'ini alarak seçimi kazanmış ve üçüncü kez kulüp başkanı olmuştu. O dönemde Saadettin Saran da başkanlığa adaylığını açıklamış, ancak daha sonra Ali Koç lehine yarıştan çekilmişti.