Fenerbahçe Athletic Bilbao hangi kanalda? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Athletic Bilbao maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı yayın bilgisi haberimizde...

FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Athletic Bilbao maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya tabii platformundan canlı Fenerbahçe Athletic Bilbao maçını izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı bu akşam saat 18.30'da başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe Athletic Bilbao ilk 11'leri belli oldu:

Fenerbahçe 11: Livakovic, Osayi, Djiku, Samet, Mert, Szymanski, İsmail, Amrabat, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri.

Athletic Club 11: Agirrezabala, Gorosabel, Alvarez, Paredes, Berchiche, Jaureguizar, Galarreta, Inaki Williams, Sancet, Nico Williams, Guruzeta.

FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı, İstanbul'da,Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.