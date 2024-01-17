17 Ocak Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Denizli spor - Adanaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda yarın sahasında Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Fenerbahçe - Adanaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Adanaspor maçı nereden izlenir?

FENERBAHÇE - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

17 Ocak 2024 tarihinde Fenerbahçe ile Adanaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı, A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Maçın başlama saati 21:00'dir ve mücadele, İstanbul'daki Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir. Canlı yayın izlemek isteyenler A Spor kanalını tercih edebilirler.

Fenerbahçe ile Adanaspor arasında tamamı Süper Lig olmak üzere oynanan son 10 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, son 10 müsabakada 5 kez galip gelirken, Adanaspor ise 2 kez hanesine 3 puan yazdırdı. 3 mücadele ise berabere sonuçlandı.