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Felix Uduokhai kimdir? Felix Uduokhai kaç yaşında, nereli?

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Felix Uduokhai hakkında merak edilenler araştırılıyor. Almanya'da doğup büyüyen ve futbol kariyerine orada başlayan Felix Uduokhai, şu anda kaç yaşında ve nereli olduğu konusunda bilgi arayan futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Beşiktaş, Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Peki, Felix Uduokhai kimdir? Felix Uduokhai kaç yaşında, nereli?

Beşiktaş, Almanya'nın Augsburg takımından Felix Uduokhai'yi kiralık olarak kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. Başarılı futbolcunun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Felix Uduokhai'nin Beşiktaş'a transfer olmasının ardından futbolcu hakkındaki detaylar araştırılıyor. Peki, Felix Uduokhai kimdir? Felix Uduokhai kaç yaşında, nereli?

FELIX UDUOKHAI KİMDİR?

Felix Ohis Uduokhai 9 Eylül 1997 yılında doğmuştur. Bundesliga kulübü FC Augsburg'da stoper pozisyonunda oynayan Alman profesyonel futbolcudur.

Uduokhai, Nijeryalı bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve Almanya'nın genç milli takımı oyuncusudur. Haziran 2017'de, önceki takımı 1860 Münih'in 2. Bundesliga'dan dördüncü lig Regionalliga Bayern'e düşmesinin ardından Uduokhai, Bundesliga ekibi VfL Wolfsburg'a transfer oldu ve 2022'ye kadar beş yıllık bir sözleşme imzaladı. 28 Ağustos 2019'da Uduokhai'nin sezon sonuna kadar FC Augsburg'a kiralanacağı duyuruldu.

4 Haziran 2020'de FC Augsburg, Uduokhai'nin kiralık anlaşmasında satın alma opsiyonunu kullanacaklarını doğruladı. 9 milyon €'luk bir ücret karşılığında kulübe kalıcı bir transfer gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai'nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Augsburg kulübüyle anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Felix Uduokhai kimdir? Felix Uduokhai kaç yaşında, nereli?

FELIX UDUOKHAI'NİN KARİYERİ

Uduokhai, Almanya'nın 2020 Yaz Olimpiyatları kadrosunda yer aldı ve takımının ikinci maçında Max Kruse'nin korner atışından kafa vuruşuyla galibiyet golünü atarak Almanya'nın Suudi Arabistan karşısında 3-2 galibiyet almasını sağladı.

Beşiktaş, Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai'nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Augsburg kulübüyle anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Felix Uduokhai kimdir? Felix Uduokhai kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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