FED toplantısı Ocak 2025 ne zaman? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklandı mı?
ABD Merkez Bankası FED'in Ocak 2025 tarihinde gerçekleştireceği toplantının tarihi ve faiz kararı merak konusu oldu. FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı ve Powell konuşması ne zaman sorularına yanıt aranıyor. Peki, FED toplantısı Ocak 2025 ne zaman?
FED toplantısı ne zaman? 2025 yılı ekonomisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak FED faiz kararı, küresel piyasaların odak noktasında yer alıyor. ABD Merkez Bankası'nın (FED) Ocak ayı faiz kararını ne zaman açıklayacağı merak konusu. Piyasaları doğrudan etkilemesi beklenen bu karar, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından dikkatle takip ediliyor. FED toplantısı Ocak 2025 ne zaman? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir...
OCAK 2025 FED TOPLANTISI NE ZAMAN?
ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılının Ocak ayı faiz kararı için toplantı takvimini duyurdu. Yılın ilk faiz kararı, 29 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de açıklanacak. Bu önemli karar, ekonomi ve piyasalar üzerinde doğrudan etkili olacak.
2025 FED TOPLANTI TARİHLERİ
ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılına ait Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tarihlerini ve faiz kararlarının açıklanacağı günleri duyurdu. İşte 2025 yılı toplantı tarihleri ve karar açıklama günleri:
- 18-19 Mart 2025: Yılın ikinci toplantısı. Faiz kararı 19 Mart 2025'te açıklanacak.
- 6-7 Mayıs 2025: Üçüncü toplantı. Faiz kararı 7 Mayıs 2025'te ilan edilecek.
- 17-18 Haziran 2025: Dördüncü toplantı. Faiz kararı 18 Haziran 2025'te duyurulacak.
- 29-30 Temmuz 2025: Beşinci toplantı. Faiz kararı 30 Temmuz 2025'te açıklanacak.
- 16-17 Eylül 2025: Altıncı toplantı. Faiz kararı 17 Eylül 2025'te ilan edilecek.
- 28-29 Ekim 2025: Yedinci toplantı. Faiz kararı 29 Ekim 2025'te duyurulacak.
- 9-10 Aralık 2025: Yılın son toplantısı. Faiz kararı 10 Aralık 2025'te açıklanacak.