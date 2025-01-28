FED toplantısı Ocak 2025 ne zaman? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklandı mı?

FED toplantısı ne zaman? 2025 yılı ekonomisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak FED faiz kararı, küresel piyasaların odak noktasında yer alıyor. ABD Merkez Bankası'nın (FED) Ocak ayı faiz kararını ne zaman açıklayacağı merak konusu. Piyasaları doğrudan etkilemesi beklenen bu karar, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından dikkatle takip ediliyor. FED toplantısı Ocak 2025 ne zaman? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir...

OCAK 2025 FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılının Ocak ayı faiz kararı için toplantı takvimini duyurdu. Yılın ilk faiz kararı, 29 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de açıklanacak. Bu önemli karar, ekonomi ve piyasalar üzerinde doğrudan etkili olacak.

2025 FED TOPLANTI TARİHLERİ

ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılına ait Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tarihlerini ve faiz kararlarının açıklanacağı günleri duyurdu. İşte 2025 yılı toplantı tarihleri ve karar açıklama günleri: