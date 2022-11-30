Fed toplantısı ne zaman? Powell konuşması ne zaman?
Gündem Haberleri
Piyasalar fed toplantısına odaklanmış durumda. Powell konuşması ne zaman ve fed toplantısı ne zaman olacağı gündeme geliyor. Enflasyonun Amerika'da biraz gerilemesi sonrası faizlerin ne kadar artacağı gündeme geliyor. Peki, Fed toplantısı ne zaman? Powell konuşması ne zaman?
Amerika'da ekim ayı enflasyonu beklentilerin altında çıkması piyasaları mutlu etmişti. Fed toplantısı ne zaman ve Powell konuşması ne zaman olacağı merakla bekleniyor. Fed toplantısı ne zaman? Powell konuşması ne zaman? soruları gündeme geliyor. Fed toplantısı ne zaman? Powell konuşması ne zaman? Detaylar haberimizdedir…
FED TOPLANTISI NE ZAMAN?
Aralık ayı Fed toplantısı 13-14 Aralık tarihinde yapılması planlanıyor. Toplantının ardından saat 21.00 gibi faizlerin açıklanması bekleniyor.
POWELL NE ZAMAN KONUŞACAK?
Fed Başkanı Jerome Powell'ın 30 Kasım Çarşamba günü Brookings Enstitüsü'nün Washington'da düzenleyeceği etkinlikte konuşması bekleniyor.