Fed toplantısı ne zaman? Powell konuşması ne zaman?

Piyasalar fed toplantısına odaklanmış durumda. Powell konuşması ne zaman ve fed toplantısı ne zaman olacağı gündeme geliyor. Enflasyonun Amerika'da biraz gerilemesi sonrası faizlerin ne kadar artacağı gündeme geliyor. Peki, Fed toplantısı ne zaman? Powell konuşması ne zaman?