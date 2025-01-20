FED FAİZ KARARI OCAK 2025 | Faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Ocak 2025 FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılı için Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı takvimini açıkladı. Ocak ayı faiz kararı ne olacak? Detaylar haberimizdedir...

OCAK 2025 FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılı Ocak ayına ait faiz kararı toplantısının takvimini duyurdu. Yılın ilk faiz kararı, 29 Ocak 2025 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de açıklanacak.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

ABD Merkez Bankası (FED), Aralık ayındaki toplantısında gösterge faiz oranını 25 baz puan düşürerek %4,50 seviyesine çekti. Minimum faiz oranı da 25 baz puanlık bir indirimle %4,25'e indirildi. Ayrıca, iskonto faiz oranı 25 baz puan azalarak %4,50 olarak belirlendi. Faiz indirimi kararı, 1'e karşı 11 oyla kabul edildi.