Üye Girişi
Haberler
Trump'ı tebrik eden Putin'den 'Diyaloğa açığım' mesajı: Ukrayna'da uzun sürecek bir barış istiyoruz

Trump'ı tebrik eden Putin'den tansiyonu düşürecek mesaj
Biden, Beyaz Saray'a gelen Trump'ı 'Evine hoş geldin' diyerek karşıladı

Devir teslim öncesi böyle karşıladı! "Evine hoş geldin"
Biden, görev devretmesine saatler kala Trump'ın hedef alabileceği kişilere 'af' çıkardı

Biden, Trump'ın hedef alabileceği isimlere 'af' çıkardı
Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu

Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu

FED FAİZ KARARI OCAK 2025 | Faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta?

FED FAİZ KARARI OCAK 2025 | Faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılı için Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı takvimini duyurdu. Faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? FOMC'nin 2025 yılında sekiz kez toplanacağı belirtildi. Bu toplantılar, ekonomik gelişmeler ve faiz oranlarına dair önemli kararlar alınması bekleniyor. Peki, Ocak 2025 FED toplantısı hangi tarihte?

Ocak 2025 FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılı için Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı takvimini açıkladı. Ocak ayı faiz kararı ne olacak? Detaylar haberimizdedir...

OCAK 2025 FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılı Ocak ayına ait faiz kararı toplantısının takvimini duyurdu. Yılın ilk faiz kararı, 29 Ocak 2025 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de açıklanacak.

FED FAİZ KARARI OCAK 2025 | Faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta?

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

ABD Merkez Bankası (FED), Aralık ayındaki toplantısında gösterge faiz oranını 25 baz puan düşürerek %4,50 seviyesine çekti. Minimum faiz oranı da 25 baz puanlık bir indirimle %4,25'e indirildi. Ayrıca, iskonto faiz oranı 25 baz puan azalarak %4,50 olarak belirlendi. Faiz indirimi kararı, 1'e karşı 11 oyla kabul edildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar
img

Listeleri kasıp kavuran düet! 1 günde yarım milyon izlendi
img

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki belediye başkanı İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti'ye bir şok daha! Belediye başkanları da gemiyi terk etti
İsrail Ordusu: Batı Şeria'ya yönelik saldırıları arttıracağız

Açıklama ordunun en üst düzeyinden geldi! Filistin'e açık tehdit
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi
İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.