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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD FED faiz beklentisi ne yönde?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD FED faiz beklentisi ne yönde?
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ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılı faiz kararlarını belirlemek için düzenlediği toplantılara devam ediyor. Yatırımcılar ve piyasa uzmanları, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt ararken, mart ayı toplantısı büyük önem taşıyor. Son dönemde faiz politikalarıyla piyasalarda dalgalanmalar yaratan Fed'in yeni kararı merakla bekleniyor.

Mart ayında yapılacak olan FED faiz kararı toplantısı, küresel piyasaları yakından ilgilendiriyor. Özellikle enflasyon verileri ve ekonomik büyüme beklentileri doğrultusunda, Fed'in nasıl bir yol haritası çizeceği büyük bir soru işareti. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılı için Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı takvimini açıkladı. Bir sonraki toplantı 18-19 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve faiz kararı 19 Mart Çarşamba günü TSİ 22.00'de duyurulacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD FED faiz beklentisi ne yönde?

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Piyasa beklentileri, Fed'in bu toplantıda politika faizini %4,25-%4,50 aralığında sabit tutacağı yönünde. Analistler, enflasyon ve ekonomik büyüme verileri ışığında, bankanın faiz oranlarında değişiklik yapmayacağını öngörüyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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