FED FAİZ KARARI | FED Ocak ayı faiz kararı ne zaman belli olacak?

2025 yılına ekonomik beklentilerle giren piyasalarda gözler FED'in faiz kararına çevrildi. FED faiz toplantısı, 28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ocak ayı FED faiz kararı, finans dünyasında en çok merak edilen konuların başında geliyor. ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılının ilk faiz kararını ne zaman açıklayacak? FED Ocak ayı faiz kararı ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizde...

FED OCAK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

FED Ocak ayı faiz kararı, 29 Ocak 2025 Salı günü Türkiye saatiyle 22:00'de açıklanacak. Faiz kararı, küresel ekonomi ve piyasalarda önemli etkiler yaratabilir. Kararın ardından Jerome Powell'ın açıklamaları, yatırımcılar ve ekonomi çevreleri tarafından yakından takip edilecek.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Küresel piyasalarda, geçen hafta ABD'de yeni yönetimin atacağı ticari adımların etkilerine yönelik belirsizlikler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecinin daha geniş bir zamana yayılabileceği beklentisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gelecek hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.