FED faiz indirirse dolar ne olur? FED faizi düşürürse dolar düşer mi yükselir mi?

FED faiz indirirse dolar ne olur? ABD Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararları, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ekonomisini değil, aynı zamanda küresel finans piyasalarını da yakından ilgilendiriyor. Faiz indirimi ihtimali gündeme geldiğinde ise en çok merak edilen konuların başında doların nasıl etkileneceği geliyor.

FED FAİZ İNDİRİRSE DOLAR NE OLUR?

Faiz oranları, bir ülkenin para birimine olan talebi doğrudan belirleyen en önemli göstergeler arasında yer alıyor. ABD'de faizler yüksek seviyede bulunduğunda, yatırımcılar dolar cinsinden varlıklara yöneliyor çünkü daha yüksek getiri elde edilebiliyor. FED'in faiz indirmesi halinde ise dolar cinsinden yatırımların cazibesi azalıyor, yatırımcılar alternatif piyasalara yöneliyor ve doların değerinde düşüş gözleniyor.

ABD'nin faiz indirimine gitmesi, gelişmekte olan ülkeler için de yeni bir yatırım fırsatı yaratıyor. Yatırımcılar, daha yüksek getiri arayışıyla Türkiye, Brezilya, Hindistan gibi piyasalara kayabiliyor. Bu sermaye hareketleri doların küresel ölçekte talebini azaltarak değerinde zayıflama etkisi oluşturuyor.

Faiz indirimleri ayrıca ABD ekonomisinde tüketim ve yatırımı artırarak enflasyon beklentilerinde yükselişe yol açabiliyor. Enflasyonun artması, doların satın alma gücünü düşürüyor ve yatırımcıların güvenini sarsabiliyor. Bu da döviz piyasalarında doların değer kaybına neden olabilecek bir başka etken olarak öne çıkıyor.

FED FAİZİ DÜŞÜRÜRSE DOLAR NE OLUR, YÜKSELİR Mİ?

Doların değeri yalnızca FED kararlarına bağlı kalmıyor, aynı zamanda diğer merkez bankalarının politikalarıyla da şekilleniyor. Örneğin, FED faiz indirirken Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit bırakırsa, euro dolar karşısında güç kazanabiliyor. Bu da doların uluslararası piyasalarda değer kaybetmesine yol açabiliyor.

Yatırımcıların beklentileri de doların seyri üzerinde belirleyici oluyor. FED'in faiz indirimi kararı piyasa tarafından önceden tahmin ediliyorsa, dolar üzerindeki etki sınırlı kalabiliyor. Ancak sürpriz bir faiz indirimi kararı açıklanırsa, piyasalarda hızlı ve sert dalgalanmalar görülebiliyor.

Küresel sermaye akımları, yatırımcıların tercihleri ve enflasyon beklentileri bir araya geldiğinde doların değerinde dalgalanmalar yaşanabiliyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelen yatırımcı ilgisi doların uluslararası konumunu zayıflatabiliyor. Bu süreçte doların değer kazanması ihtimali düşük olsa da, beklentilerin önceden fiyatlanmış olması etkilerin boyutunu sınırlayabiliyor.

*Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.