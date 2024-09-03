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Fatih Terim, Benfica'ya mı gidiyor?

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Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan ve geçtiğimiz günlerde teknik direktör Roger Schmidt ile yollarını ayıran Benfica'da teknik direktörlük koltuğu için sürpriz bir isim gündeme geldi. Peki, Fatih Terim, Benfica'ya mı gidiyor?

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Benfica'nın Roger Schmidt'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna da Fatih Terim'i getirmek istediği öne sürüldü. Fatih Terim, Benfica'ya mı gidiyor?

FATİH TERİM, BENFİCA'YA MI GİDİYOR?

Radyospor'dan Özgür Sancar'ın ulaştığı bilgilere göre; Fiorentina ve Milan'da birlikte çalışan ve sıkı ilişkilerinin halen sürdürdüğü Benfica Başkanı Rui Costa ile Fatih Terim, Benfica'da tekrar buluşuyor. Sancar, "Fatih Terim referans oldu, Rui Costa da Kerem Aktürkoğlu'nu aldı. Benfica harika bir tercih. Fatih Terim'in ismi de Benfica için geçiyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkasından da Fatih Terim çıktı. Fatih Terim, milli futbolcunun Benfica'ya transferi içinreferans oldu. Terim, eski öğrencisi olan Benfica Kulübü Başkanı Rui Costa, deneyimli teknik adamı arayarak Kerem hakkında bilgi istedi. Terim, eski oyuncusunun yeteneklerinin, karakterinin ve hırsının Benfica'ya uygun olduğunu Rui Costa'ya iletti. Costa, tecrübeli çalıştırıcıyla yaptığı Kerem Aktürkoğlu sohbetinin ardından transfere ikna oldu ve Galatasaray ile pazarlıkları ilerleterek 12 milyon euro ve bonuslar karşılığı el sıkıştı.

Osman Demir
Osman Demir
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