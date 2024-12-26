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Fatih Terim Arabistan'a mı gitti? Fatih Terim hangi takıma gitti, Al-Shabab'da kaç milyon euro kazanacak?

Fatih Terim Arabistan'a mı gitti? Fatih Terim hangi takıma gitti, Al-Shabab'da kaç milyon euro kazanacak?
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Suudi Arabistan basınına göre Al Shabab, Fatih Terim'le anlaşma üzere olduğunu yazdı. Peki, Fatih Terim hangi takıma gitti, Al-Shabab'da kaç milyon euro kazanacak? Fatih Terim Arabistan'a mı gitti? F

TRT Spor'un haberine göre; Suudi Arabistan basını, Terim ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldığını ve tarafların imza aşamasına geldiğini öne sürdü. Peki, Fatih Terim Arabistan'a mı gitti? Fatih Terim hangi takıma gitti, Al-Shabab'da kaç milyon euro kazanacak?

FATİH TERİM ARABİSTAN'A MI GİTTİ?

Son olarak Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibiAl Shabab ile anlaşmaya yakın.

TRT Spor'un haberine göre; Suudi Arabistan basını, Terim ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldığını ve tarafların imza aşamasına geldiğini öne sürdü.

Habere göre Suudi Arabistan ekibi, Fatih Terim'le anlaşmak üzere.

Türk Futbol tarihine adını yazdıran Fatih Terim kariyerinde Ankaragücü, Galatasaray, Fiorentina, Milan ve A Milli Takımı'nı çalıştırdı.

Anlaşma detayları henüz açıklanmadı.

AL SHABAB HAKKINDA

Al-Shabab FC (Genç Futbol Kulübü), Riyad merkezli bir Suudi Arabistan profesyonel futbol kulübüdür ve Suudi Arabistan'da yarışmaktadır. 1947'de Shabab Al Riyadh adıyla kurulan bu kuruluş, 1967'de Al Shabab olarak yeniden adlandırıldı.

Al Shabab, Riyad'daki ilk futbol kulübüydü. Kulüp 1947'den önce başladı ve çok sayıda üyesiyle daha önce birçok anlaşmazlık yaşadı, ancak 1947'de çözüldü ve Abdulrahman Bin Saeed başkan oldu. Beş yıl sonra, Al Shabab ilk turnuvasını Riyad'daki Sakit Al Hadeed'i (Demiryolu Kulübü) yenerek kazandı . 1955'te Al Shabab, Kral Suud Kupası'nı kazanmak için Askeri Koleji yendi. İki yıl geçti ve 1957'de yeni bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Oyuncu Saleh Jaber kaptan olarak atandı, ancak daha sonra kovuldu ve yeni kaptan Ahmed Lmfoon oldu. Bu, kulübün bazı üyelerini memnun etmedi. Kısa sürede çatışmayı çözmek imkansız hale geldi ve Abdulrahman Bin Said ve bazı üyeler Al Shabab'ı terk ederek o zamanlar kulüpte oynayan en iyi oyuncuları haksız bir şekilde aldılar ve Al Shabab'ı bir kaosa sürüklediler. Kulüp mali zayıflık nedeniyle yarım yıl boyunca durdu, çatışmalardan ve ayrılıklardan Abdulrahman Bin Said'in başkanlığında bugün Al -Hilal olarak bilinen yeni bir futbol kulübü doğdu . Sonra 1959'un başlarında başka bir sorun başladı, o zamanki başkan Abdullah Bin Ahmed kulübe tek başına bakıyordu. Kulübü tek başına idare etmenin baskısını kaldıramadı ve yurt dışına tatile çıkmaya karar verdi. Seyahate çıkmadan önce ilk takımı dağıttı ve oyuncuların çoğu başta Al-Ahli ve Al-Hilal olmak üzere diğer kulüplere imza attı . Geriye sadece genç takım kaldı ve oyuncu Abdulrahman Bin Ahmed gençlere bakmaya karar verdi ve oradan da Riyad'ın gençliği anlamına gelen Shabab Al Riyadh ismini aldılar. Kısa süre sonra Abdullah Bin Ahmed geri döndü ve birçok üye geri dönerek kulübü destekledi. Daha sonra Abdullah Bin Ahmed ilk takımı kurmanın geri dönüşünü duyurdu ve bazı oyuncular geri döndü, ancak bazıları Al-Ahli ve Al-Hilal'de kaldı. Ayrıca 1959'da Suudi Futbol Federasyonu kuruldu ve tüm futbol kulüpleri resmi olarak duyuruldu. 1960'ta Merkez Eyaleti için Kral Saud Kupası adlı ilk resmi turnuvada, Al Shabab ikisi arasındaki ilk resmi maçlarında Al Hilal ile karşılaştı ve ilk kupalarını kazanmak için 3-0 kazandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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