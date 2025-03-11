Trabzonspor, Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'yi getirdi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamayla Tekke ile görüşmelere başlandığı ve genç teknik adamın 11 Mart Salı günü sabah saatlerinde Trabzon'da olacağı duyuruldu. Anlaşma sağlanan 47 yaşındaki çalıştırıcı, son görüşmelerin ardından imzayı atıp takımın başına geçecek. Fatih Tekke kimdir? Fatih Tekke hangi takımları çalıştırdı?

FATİH TEKKE KİMDİR?

Fatih Tekke, 9 Eylül 1977; Köprübaşı, Trabzon, Forvet mevkinde forma giymiş şu anda Boluspor un teknik direktörlük görevini yürüten Türk eski millî futbolcudur.

Trabzonspor'da uzun süre forma giymiş golcü futbolcudur.Trabzonspor'da uzun süre forma giydikten sonra 2006'da Rusya'nın Zenit takımına transfer oldu. 2008'de Zenit ile birlikte bir UEFA Kupası şampiyonluğu yaşamıştır.

16 yaşında Trabzonspor A takımına yükselen; Hami Mandıralı, Ünal Karaman, Tolunay Kafkas, Abdullah Ercan, Ogün Temizkanoğlu, Orhan Kaynak'lı kadroda yer alan Fatih Tekke, tecrübesizliği ve agresifliği yüzünden Altay Spor Kulübü'ne kiralandı. Altay'da futbol hayatını sürdürürken Çanakkale Dardanelspor maçında ayağı kırıldı.İki kez ayağı 2 kez kolu kırılmıştır ve sayısız adele ameliyatları olmuştur ayrıca Trabzonsporda ve milli takımda iki sene boyunca beli sakat olduğu halde oynamıştır.

Trabzonspor'a geri döndü ama çalkantılı dönemlerden geçen Trabzonspor'da pek başarılı olamadı. Sürekli değişen teknik direktörler ve taktik anlayış içerisinde Fatih Tekke sürekli olarak farklı mevkilerde denendi ve başarılı olamadı. Bu dönemde Trabzonspor'dan ayrılıp Gaziantepspor'da top koşturan Fatih Tekke, buradaki formuyla A Milli Takıma kadar yükseldi. Bu formundan sonra 2002-2003 sezonunda Trabzonspor'a geri döndü.Takıma katılmasıyla Trabzonspor 2 Türkiye Kupası'yla birlikte 2 lig ikinciliği kazandı. Ayrıca 2004-2005 sezonunda 31 golle gol kralı oldu.

2006-2007 sezonunun başında 7.5 milyon euro ücretle Rusya'nın Zenit takımına transfer oldu. Fatih Tekke, Türk Milli Futbol Takımı formasını da giymektedir. Zenit Saint Petersburg forması ile 2007-2008 Sezonu Rusya ligi şampiyonlugu yaşamış ve UEFA Kupası Finalinde İskoçya'nın Glasgow Rangers takımını yenerek UEFA Kupasını kaldırmıştır. Finalindeki futboluyla UEFA internet sitesinde (uefa.com) sitenin okurları tarafından maçın adamı seçilmiştir. En son olarak Zenit takımıyla son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Manchester United'i yenerek Süper Kupayı kazanmıştır.

Profesyonel Kariyeri

Yıllar Takım Maç (Gol)

1994-1997 Trabzonspor 45 (6)

1997-1998 › Altay (kiralık) 24 (8)

1998-2000 Trabzonspor 38 (6)

2000-2003 Gaziantepspor 57 (28)

2003-2006 Trabzonspor 114 (76)

2006-2010 Zenit 73 (24)

2010 Rubin Kazan 5 (0)

2010-2011 Beşiktaş 2 (0)

2011 MKE Ankaragücü 5 (3)

2011-2012 Orduspor 5 (2)