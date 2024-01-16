Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak isteyen Fatih Karagümrük ile Kırklarelispor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fatih Karagümrük ve Kırklarelispor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.Peki, Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük Kırklarelispor maçı nerede, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FATİH KARAGÜMRÜK-KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük ile Kırklarelispor maçı, 16 Ocak Salı günü saat 13.00'da başlayacaktır.





FATİH KARAGÜMRÜK KIRKLARELİSPOR HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük ve Kırklarelispor arasında gerçekleşecek Ziraat Türkiye Kupası maçı, A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.