Fast para gönderemiyorum? Fast neden yapamıyorum, sorun mu var? 7 Ocak neden Fast olmuyor, çalışmıyor?

Fast para gönderemiyorum? Sorusu, fast işlemini gerçekleştiremeyen ve sorun yaşayan kişiler tarafından araştırılıyor. Fonların Anlık ve Sürekli Transferi anlamına gelen "FAST" sistemi ile para gönderme sorunu olduğunu Fast neden yapamıyorum, sorun mu var? Soruları ile vatandaşlar araştırıyor. Peki, Fast para gönderemiyorum? Fast neden yapamıyorum, sorun mu var? 7 Ocak neden Fast olmuyor, çalışmıyor?

FAST PARA GÖNDEREMİYORUM?

7 Ocak Pazar akşamı FAST yapmakta sorun yaşamakta olan birçok kullanıcı bulunuyor. 7 Ocak Pazar günü Fonların Anlık ve Sürekli Transferi yani "FAST" sisteminin bakıma girdiği bilinmekedir. Bu nedenle birçok kullanıcı FAST sistemi üzerinden para gönderemeyebilir. FAST sistemi yerine yapılacak olan havale ve EFT'ler ise bugünün mesai saatleri dışında olması nedeniyle 8 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde gerçekleşecek şeklinde havale ve EFT işlemi oluşturabilir.

FAST NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Merkez Bankası, mobil bankacılık üzerinden para transfer edilen FAST sisteminde zaman zaman bakımlar gerçekleştirilebilir. Bu bakımların süresi boyunca Fonların Anlık ve Sürekli Transferi anlamına gelen "FAST" sistemi ile para gönderemeyebilirsiniz. Bu nedenle FAST ile para gönderebilmekte için bakım süresinin sona ermesi gerekmektedir.

TCMB FAST ÇÖKTÜ MÜ?

7 Ocak Pazar günü Fonların Anlık ve Sürekli Transferi yani "FAST sistemi ile para gönderemeyen banka kullanıcıları internet üzerinde "FAST çöktü mü?" sorusuna yanıt arıyor. Son 24 saat içerisinde yapılan raporlamalara göre birçok kullanıcı FAST sisteminde sorun yaşamakta. Yapılan raporlamaların gerçekleştirilen bakım nedeniyle olduğu biliniyor.