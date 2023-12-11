Faruk Koca kimdir? Hakeme yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kimdir?

Çaykur Rizespor 90+7'de attığı golle Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ardından sahaya giren bir kişi maçın hakemi hAlil Umut Meler'i darp etti. Faruk Koca kimdir? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kimdir?

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI FARUK KOCA KİMDİR?

Doğum: 15 Nisan 1964 (59 yıl yaşında), Derekışla, Türkiye

Lise mezunudur. Serbest Ticaret, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi XXII. ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır. MKE Ankaragücü'nde başkanlık yapmaktadır.